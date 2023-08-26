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Фонд Гейдара Алиева организовал развлекательные мероприятия для детей

Фонд Гейдара Алиева организовал развлекательные мероприятия для детей 26 августа по инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой было организовано очередное празднество для детей, оставшихся без попечения родителей.
Внутренняя политика
26 августа 2023 г. 18:00
Фонд Гейдара Алиева организовал развлекательные мероприятия для детей

26 августа по инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой было организовано очередное празднество для детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщает Report, в течение дня, подарившего радость детям, были представлены различные развлекательные программы с участием ди-джеев, аниматоров.

Особое место в деятельности, проводимой Фондом Гейдара Алиева, занимает забота о детях, оставшихся без попечения родителей, а также нуждающихся в особом уходе. Регулярно организуя подобные мероприятия, Фонд еще раз обращает внимание общественности на важность всесторонней заботы об этих детях.

Воспитанники детских домов поделились впечатлениями от этого дня за обеденным столом, проведя интересные беседы друг с другом. Празднество совпало с днем рождения двоих воспитанников из детского дома №1 – Али Гамидова и Ганиры Зейналовой, воспитанника детского дома №3 Джихана Исимханлы. Мероприятие, организованное Фондом Гейдара Алиева, стало незабываемым событием как для детей, отмечающих свой день рождения, так и для других воспитанников детских домов.

Каждому ребенку были переданы подарки от Фонда Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondu uşaqlar üçün əyləncə tədbirləri keçirib

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