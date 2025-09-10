Фонд Гейдара Алиева подписал меморандум с библиотекой и архивом Ватикана
Внутренняя политика
- 10 сентября, 2025
- 16:43
Фонд Гейдара Алиева, Национальная академия наук Азербайджана (НАНА), Ватиканская апостольская библиотека и Ватиканский апостольский архив подписали меморандум о взаимопонимании.
Как сообщает Report, документ подписан в Святом Престоле (Ватикане) помощником президента Азербайджана, исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алакбаров и главой Апостольской библиотеки и Апостольского архива архиепископом Джованни Чезаре Пагацци.
Целью документа является поддержка прямого сотрудничества и обмена опытом в сфере науки и исследований, а также обеспечение изучения, сохранения и оцифровки связанных с историей Азербайджана документов в архивах Ватикана.
