ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор

    Фонд Гейдара Алиева подписал меморандум с библиотекой и архивом Ватикана

    Внутренняя политика
    • 10 сентября, 2025
    • 16:43
    Фонд Гейдара Алиева подписал меморандум с библиотекой и архивом Ватикана

    Фонд Гейдара Алиева, Национальная академия наук Азербайджана (НАНА), Ватиканская апостольская библиотека и Ватиканский апостольский архив подписали меморандум о взаимопонимании.

    Как сообщает Report, документ подписан в Святом Престоле (Ватикане) помощником президента Азербайджана, исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алакбаров и главой Апостольской библиотеки и Апостольского архива архиепископом Джованни Чезаре Пагацци.

    Целью документа является поддержка прямого сотрудничества и обмена опытом в сфере науки и исследований, а также обеспечение изучения, сохранения и оцифровки связанных с историей Азербайджана документов в архивах Ватикана.

    Фонд Гейдара Алиева Ватикан сотрудничество
    Heydər Əliyev Fondu ilə Vatikan Apostol Kitabxanası və Apostol Arxivi arasında memorandum imzalanıb
    Heydar Aliyev Foundation signs memorandum with Vatican Apostolic Library, Apostolic Archive

    Последние новости

    18:00
    Фото

    В Азербайджане обсудили создание регионального "хаба" для разработчиков игр

    ИКТ
    17:49

    Россия и Иран обсудили строительство ж/д Решт-Астара

    Инфраструктура
    17:49

    Экс-глава Верховного суда Сушила Карки может возглавить временное правительство Непала

    Другие страны
    17:47

    Премьер Армении: Есть силы, которые хотят разрушить мир с Баку

    В регионе
    17:43

    Пашинян: Расходы на оборону Армении в будущем году будут ниже 2025 года

    В регионе
    17:40

    Правые и левые радикалы в Европарламенте вновь собираются требовать отставки фон дер Ляйен

    Другие страны
    17:27

    Мирзоян: Армения обсуждает с США проекты по ж/д инфраструктуре

    В регионе
    17:21

    В Литве на заправке взорвались вагоны с газом

    Другие
    17:16

    Хикмет Гаджиев и Кристофер Ландау обсудили отношения Азербайджана и США

    Внешняя политика
    Лента новостей