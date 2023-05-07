Физулинский жилой комплекс планируется сдать до конца 2023 года

Физулинский жилой комплекс планируется сдать до конца 2023 года

Физулинский жилой комплекс планируется сдать до конца 2023 года

Как передает Report, об этом сказала пресс-секретарь Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA) Диана Дадашева.

По ее словам, строительство Физулинского жилого комплекса было поручено Государственному агентству жилищного строительства Азербайджанской Республики, и 5 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ в этом комплексе.

Она отметила, что жилой комплекс общей площадью 8,9 га состоит из 38 зданий: "В жилом комплексе, состоящем из 4, 5, 6 и 7-этажных домов, будет 846 квартир. Из них 318 квартир будут двухкомнатными, 430 – трехкомнатными, 98 – четырехкомнатными. В настоящее время строительные работы в комплексе продолжаются высокими темпами и ведутся качественно".