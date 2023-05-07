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Физулинский жилой комплекс планируется сдать до конца 2023 года

Физулинский жилой комплекс планируется сдать до конца 2023 года Физулинский жилой комплекс планируется сдать до конца 2023 года
Внутренняя политика
7 мая 2023 г. 16:18
Физулинский жилой комплекс планируется сдать до конца 2023 года

Физулинский жилой комплекс планируется сдать до конца 2023 года

Как передает Report, об этом сказала пресс-секретарь Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA) Диана Дадашева.

По ее словам, строительство Физулинского жилого комплекса было поручено Государственному агентству жилищного строительства Азербайджанской Республики, и 5 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ в этом комплексе.

Она отметила, что жилой комплекс общей площадью 8,9 га состоит из 38 зданий: "В жилом комплексе, состоящем из 4, 5, 6 и 7-этажных домов, будет 846 квартир. Из них 318 квартир будут двухкомнатными, 430 – трехкомнатными, 98 – четырехкомнатными. В настоящее время строительные работы в комплексе продолжаются высокими темпами и ведутся качественно".

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzuli yaşayış kompleksinin 2023-cü ilin sonunadək təhvil verilməsi planlaşdırılır

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