​Фидан Гаджиева удостоена почетного звания "Народный артист" - ПОЛНЫЙ СПИСОК

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий группе женщин Азербайджана.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в сферах культуры, образования и здравоохранения в Азербайджанской Республике и по случаю Международного женского дня 8 Марта следующим лицам присвоены почетные звания Азербайджанской Республики:

"Народный артист"

Гаджиевой-Найлор Фидан Гаджи Ага гызы



"Залуженный учитель"



Ахадовой Метанет Меджнун гызы

Кязимзаде Эльмине Мобиль гызы

Мусаевой Белле Сирадж гызы

Мустафаевой Мехрибан Иса гызы





"Заслуженный врач"

Агазаде Джамиле Эюповне





"Заслуженный работник культуры"

Аббаслы Эльмире Микаил гызы.