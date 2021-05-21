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Фатма Йылдырым: Президент четко изложил текущую картину в Армении

Фатма Йылдырым: Президент четко изложил текущую картину в Армении "Президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул ряд важных вопросов в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества". На мероприятии глава государства затронул
Внутренняя политика
21 мая 2021 г. 19:33
Фатма Йылдырым: Президент четко изложил текущую картину в Армении
Фатма Йылдырым

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул ряд важных вопросов в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества". На мероприятии глава государства затронул последствия 30-летней оккупационной политики Армении, освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации, новые реалии, сложившиеся в регионе после войны, инициативы нашей страны, которые способствуют миру, сотрудничеству и безопасности в регионе".

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Фатма Йылдырым.

Депутат отметила, что Международный центр Низами Гянджеви является авторитетной международной платформой и объединяет в своих рядах бывших глав государств и правительств различных стран, известных мировых экспертов, общественных и политических деятелей: "На этом престижном международном мероприятии глава государства выступил с важными посланиями. Президент четко изложил текущую картину в Армении. Сегодня ситуация в Армении еще более тяжелая в сравнении с тем временем, когда страна только обрела независимость. Потому что сегодня у Армении нет даже армии, она полностью уничтожена. Страна находится в постоянном политическом кризисе уже более полугода.

Президент Ильхам Алиев в своем выступлении еще раз заявил, что Азербайджан является сторонником мира и спокойствия. Открытие транспортных коммуникаций, взаимный диалог, формирование атмосферы доверия становятся важными условиями нового этапа развития региона. Однако ситуация может измениться, если Армения не выполнит все пункты совместного заявления, подписанного 10 ноября прошлого года, что только усугубит плачевное положение Армении. Поэтому политическая элита Армении должна сегодня смотреть в будущее, а не жить антитюркскими, антиазербайджанскими стереотипами. Армения должна правильно оценивать новую ситуацию, реалии, соотношение сил.

Наша победа положила начало новому этапу экономического развития страны. Карабах будет занимать одно из важных мест в нашей экономике, в неэнергетическом секторе, а также в транспортной сфере. После открытия Зангезурского коридора появятся новые возможности для всех стран региона. А будущее Армении зависит от присоединения к этой платформе сотрудничества. В противном случае у этой страны нет будущего”.

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Версия на азербайджанском языке Fatma Yıldırım: "Prezident Ermənistandakı hazırkı mənzərəni dəqiq ifadə etdi"

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