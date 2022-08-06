Фарид Гаибов принял главного раввина евреев-ашкенази Азербайджана и Туран Манафзаде

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с главным раввином евреев-ашкенази Азербайджана Шнеором Сегалом.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с главным раввином евреев-ашкенази Азербайджана Шнеором Сегалом.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в ходе встречи были обсуждены вопросы текущего и будущего сотрудничества. Выразив признательность за прием, главный раввин сказал, что возглавляемая им община заинтересована в сотрудничестве с государственными структурами.

Министр Ф.Гаибов также принял заслуженную артистку Туран Манафзаде, журналиста Сулеймана Динджера и главного координатора "Культурной столицы тюркского мира - 2022" Фетуллаха Бингюля. В ходе встречи Туран Манафзаде рассказала о своем творчестве и намеченных проектах. Министр пожелал успехов Т.Манафзаде в ее деятельности.

Отметим, что Т.Манафзаде находится с визитом в Азербайджане для выступления с концертной программой в рамках III Летнего лагеря диаспорской молодежи в Шуше.