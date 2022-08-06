О нас

Фарид Гаибов принял главного раввина евреев-ашкенази Азербайджана и Туран Манафзаде

Фарид Гаибов принял главного раввина евреев-ашкенази Азербайджана и Туран Манафзаде Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с главным раввином евреев-ашкенази Азербайджана Шнеором Сегалом.
Внутренняя политика
6 августа 2022 г. 10:04
Фарид Гаибов принял главного раввина евреев-ашкенази Азербайджана и Туран Манафзаде

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с главным раввином евреев-ашкенази Азербайджана Шнеором Сегалом.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в ходе встречи были обсуждены вопросы текущего и будущего сотрудничества. Выразив признательность за прием, главный раввин сказал, что возглавляемая им община заинтересована в сотрудничестве с государственными структурами.

Министр Ф.Гаибов также принял заслуженную артистку Туран Манафзаде, журналиста Сулеймана Динджера и главного координатора "Культурной столицы тюркского мира - 2022" Фетуллаха Бингюля. В ходе встречи Туран Манафзаде рассказала о своем творчестве и намеченных проектах. Министр пожелал успехов Т.Манафзаде в ее деятельности.

Отметим, что Т.Манафзаде находится с визитом в Азербайджане для выступления с концертной программой в рамках III Летнего лагеря диаспорской молодежи в Шуше.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоFərid Qayıbov aşkenazi yəhudilərinin baş ravvinini və Turan Manafzadəni qəbul edib

Другие новости из категории

Отец шехида: Я горжусь своим сыном
Отец шехида: Я горжусь своим сыном
6 августа 2022 г. 10:25
В Центре госуслуг в Зангилане начал функционировать ASAN xidmət
ФотоВ Центре госуслуг в Зангилане начал функционировать ASAN xidmət
5 августа 2022 г. 13:20
В состав некоторых ОИК внесены изменения
В состав некоторых ОИК внесены изменения
4 августа 2022 г. 16:34
Изменена структура Секретариата ЦИК
Изменена структура Секретариата ЦИК
4 августа 2022 г. 16:26
Создана контрольно-инспекционная служба ЦИК
Создана контрольно-инспекционная служба ЦИК
4 августа 2022 г. 16:11
Утвержден режим охранной зоны государственного заповедника города Шуша
Утвержден режим охранной зоны государственного заповедника города Шуша
4 августа 2022 г. 11:17
Внесены изменения в правила ведения туристического реестра
Внесены изменения в правила ведения туристического реестра
4 августа 2022 г. 10:57
Создано новое объединение Община Западного Азербайджана
Создано новое объединение "Община Западного Азербайджана"
3 августа 2022 г. 17:31
Президент наградил спортсменов, отличившихся на XVI летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале
Президент наградил спортсменов, отличившихся на XVI летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале
3 августа 2022 г. 17:03
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предприятием Grand-Agro Invitro
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предприятием Grand-Agro Invitro
3 августа 2022 г. 15:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi