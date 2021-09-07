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Фарид Гаибов назначен министром молодежи и спорта Азербайджана

Фарид Гаибов назначен министром молодежи и спорта Азербайджана Фарид Фазиль оглу Гаибов назначен министром молодежи и спорта Азербайджанской Республики.
Внутренняя политика
7 сентября 2021 г. 13:48
Фарид Гаибов назначен министром молодежи и спорта Азербайджана

Фарид Фазиль оглу Гаибов назначен министром молодежи и спорта Азербайджанской Республики.

Как передает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Фарид Гаибов родился 24 апреля 1979 г. в городе Баку. В 1995 г. окончил бакинскую среднюю общеобразовательную школу № 1. В этом же году поступил на факультет управления бизнесом Азербайджанского института управления народным хозяйством при кабинете министров Азербайджанской Республики.

Он получил степень бакалавра в управлении бизнесом в 1999 г., а степень магистра в 2001 г.

С 2003 по 2005 г. являлся менеджером по спорту и логистике Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

За эти годы принимал активное участие в работе Местных организационных комитетов 3-ех этапов Кубка мира (2003/04/05гг.) и Чемпионата мира (2005г.) по художественной гимнастике в Баку, а также в организации в Баку Международного судейского курса по мужской спортивной гимнастике (2007г.).

С 2005 по 2006 г. являлся Генеральным менеджером Федерации гимнастики Азербайджана.

Имеет большой опыт в организации спортивных соревнований на национальном и международном уровнях по художественной гимнастике, мужской спортивной гимнастике, по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) и акробатической гимнастике с 2003г.; женской спортивной гимнастике, по прыжкам на батуте и аэробной гимнастике с 2013 г.

Участник Конгрессов Европейского союза гимнастики и Международной федерации гимнастики; член делегации на Олимпийских Играх (Пекин 2008, Лондон 2012 и Рио 2016); глава делегации на Чемпионатах Европы и Чемпионатах мира по различным видам гимнастики; с 2014г. по 2018 г. являлся президентом Апелляционной судейской бригады на Чемпионатах Европы по видам гимнастики (по назначению).

Избран президентом Европейского союза гимнастики (UEG) на 27-м отчетно-выборном Конгрессе этой организации, прошедшем в хорватском городе Сплит 1 и 2 декабря 2017 года, и в связи с этим подал в отставку с поста Генерального секретаря федерации. С 2018 года исполняет полномочия президента UEG (переименован в Европейскую гимнастику с 1 апреля 2020г.) и автоматически является членом исполнительного комитета Международной федерации гимнастики.

Состоял в Апелляционной судейской бригаде соревнований по видам гимнастики в рамках Олимпийских игр Токио-2020.

Женат, имеет двух сыновей и одну дочь.

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Версия на английском языке Farid Gayibov appointed Minister of Youth and Sports
Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov gənclər və idman naziri təyin edilib

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