Фарид Ахмедов: В регионах Азербайджана остро не хватает юристов

В Азербайджане на рынок труда поступает недостаточное количество юристов, при этом в регионах проблема кадрового дефицита стоит особенно остро.

Как сообщает Report, об этом заявил министр юстиции Фарид Ахмедов, выступая на международном форуме LEGIS в Баку.

По его словам, одним из возможных путей решения проблемы является поэтапное увеличение приема студентов на юридические специальности.

"В регионах наблюдается резкий дефицит юристов. Юриспруденция уже стала элитарной профессией - проходной балл на юридические факультеты превышает 600. Безусловно, количественную проблему можно решить, однако в таком случае существует риск снижения качества. Поэтому необходимо вести системную работу с профильными структурами и предпринимать серьезные, взвешенные шаги поэтапно", - подчеркнул министр.