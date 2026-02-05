Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Фарид Ахмедов: В регионах Азербайджана остро не хватает юристов

    Внутренняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 13:05
    Фарид Ахмедов: В регионах Азербайджана остро не хватает юристов

    В Азербайджане на рынок труда поступает недостаточное количество юристов, при этом в регионах проблема кадрового дефицита стоит особенно остро.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр юстиции Фарид Ахмедов, выступая на международном форуме LEGIS в Баку.

    По его словам, одним из возможных путей решения проблемы является поэтапное увеличение приема студентов на юридические специальности.

    "В регионах наблюдается резкий дефицит юристов. Юриспруденция уже стала элитарной профессией - проходной балл на юридические факультеты превышает 600. Безусловно, количественную проблему можно решить, однако в таком случае существует риск снижения качества. Поэтому необходимо вести системную работу с профильными структурами и предпринимать серьезные, взвешенные шаги поэтапно", - подчеркнул министр.

    Фарид Ахмедов министр юстиции дефицит юристов форум LEGIS
    Fərid Əhmədov: Azərbaycanda əmək bazarına kifayət qədər hüquqşünas daxil olmur
