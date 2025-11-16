Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Фархад Гаджиев: Сегодняшний квиз конкурса "Восхождение" посвящен Победе в Отечественной войне

    Внутренняя политика
    • 16 ноября, 2025
    • 13:39
    Фархад Гаджиев: Сегодняшний квиз конкурса Восхождение посвящен Победе в Отечественной войне

    Сегодняшний квиз в рамках конкурса "Восхождение" посвящен Победе Азербайджана в Отечественной войне.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса "Восхождение" Фархад Гаджиев на квизе "От Победы к Восхождению".

    Он подчеркнул, что основная идея конкурса - объединить управленцев нового формата в стране и представить их государству и обществу.

    "Мы регулярно проводим встречи с участниками, прошедшими различные этапы. Самыми интересными из них являются интеллектуальные соревнования", - сказал Ф. Гаджиев.

    По его словам, конкурс "Восхождение" сегодня стал интересным феноменом для общества: "Хотя новый этап еще не стартовал, желающих подать заявку для участия в нем достаточно много. Конкурс завоевал большое доверие в обществе. Возрождение Карабаха, победа - одни из главных тем полуфинала и финала".

    Замминистра также отметил, что инициатива реализуется при непосредственной опеке и поддержке президента Ильхама Алиева.

    "Конкурс проводится в соответствии с распоряжением главы государства. Более 40 из 116 победителей уже получили повышение по должности. Мы считаем, что независимо от того, стал ли участник победителем или нет, "восхождение" происходит для всех участников конкурса, поскольку каждый из них приобретает что-то", - заявил он.

    конкурс "Восхождение"
    Fərhad Hacıyev: "Yüksəliş" müsabiqəsinin bugünkü yarışı Vətən müharibəsində zəfərə həsr olunub

    Последние новости

    14:08

    Президент: Уверен, что Центр исламской цивилизации в Ташкенте станет предметом гордости для всего исламского мира

    Внешняя политика
    13:53

    Арагчи: Военного решения иранской ядерной проблемы не существует

    В регионе
    13:39

    Фархад Гаджиев: Сегодняшний квиз конкурса "Восхождение" посвящен Победе в Отечественной войне

    Внутренняя политика
    13:17

    Рейтинг нового премьера Японии вырос за месяц со вступления в должность

    Другие страны
    13:04

    Фархад Гаджиев: Цель конкурса "Восхождение" - объединить светлых людей

    Внутренняя политика
    12:44

    Имран Мухтаров: Азербайджан усиливает свою роль в качестве регионального космического центра

    ИКТ
    12:42

    Гаджиев: Зангезурский коридор открывает большие перспективы в рамках платформы "Азербайджан+ЦА"

    Внешняя политика
    12:37
    Фото

    В Ташкенте принято решение о присоединении Азербайджана к формату консультативных встреч стран ЦА

    Внешняя политика
    12:29

    Хикмет Гаджиев: Связи между Азербайджаном и странами ЦА динамично развиваются

    Внешняя политика
    Лента новостей