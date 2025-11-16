Фархад Гаджиев: Сегодняшний квиз конкурса "Восхождение" посвящен Победе в Отечественной войне

Сегодняшний квиз в рамках конкурса "Восхождение" посвящен Победе Азербайджана в Отечественной войне.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса "Восхождение" Фархад Гаджиев на квизе "От Победы к Восхождению".

Он подчеркнул, что основная идея конкурса - объединить управленцев нового формата в стране и представить их государству и обществу.

"Мы регулярно проводим встречи с участниками, прошедшими различные этапы. Самыми интересными из них являются интеллектуальные соревнования", - сказал Ф. Гаджиев.

По его словам, конкурс "Восхождение" сегодня стал интересным феноменом для общества: "Хотя новый этап еще не стартовал, желающих подать заявку для участия в нем достаточно много. Конкурс завоевал большое доверие в обществе. Возрождение Карабаха, победа - одни из главных тем полуфинала и финала".

Замминистра также отметил, что инициатива реализуется при непосредственной опеке и поддержке президента Ильхама Алиева.

"Конкурс проводится в соответствии с распоряжением главы государства. Более 40 из 116 победителей уже получили повышение по должности. Мы считаем, что независимо от того, стал ли участник победителем или нет, "восхождение" происходит для всех участников конкурса, поскольку каждый из них приобретает что-то", - заявил он.