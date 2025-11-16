Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Фархад Гаджиев: Цель конкурса "Восхождение" - объединить светлых людей

    Внутренняя политика
    • 16 ноября, 2025
    • 13:04
    Фархад Гаджиев: Цель конкурса Восхождение - объединить светлых людей

    Заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана, руководитель рабочей группы конкурса "Восхождение" Фархад Гаджиев рассказал о целях упомянутой инициативы.

    Как сообщает Report, выступая на квизе "От Победы к Восхождению" в Баку, Ф. Гаджиев отметил, что конкурс нацелен на объединение светлых людей.

    "Одна из главных целей конкурса "Восхождение" - служить государству и родине, объединить светлых людей", - сказал он.

    Фархад Гаджиев также подчеркнул, что будущие поколения отныне не позволят, чтобы азербайджанские земли оказались под оккупацией.

    "Сейчас очень мало народов, которым удается освободить свои территории от оккупации. Азербайджанскому народу это удалось. Теперь мы шагаем в будущее с высоко поднятой головой", - добавил замминистра.

    Лента новостей