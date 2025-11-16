Фархад Гаджиев: Цель конкурса "Восхождение" - объединить светлых людей

Заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана, руководитель рабочей группы конкурса "Восхождение" Фархад Гаджиев рассказал о целях упомянутой инициативы.

Как сообщает Report, выступая на квизе "От Победы к Восхождению" в Баку, Ф. Гаджиев отметил, что конкурс нацелен на объединение светлых людей.

"Одна из главных целей конкурса "Восхождение" - служить государству и родине, объединить светлых людей", - сказал он.

Фархад Гаджиев также подчеркнул, что будущие поколения отныне не позволят, чтобы азербайджанские земли оказались под оккупацией.

"Сейчас очень мало народов, которым удается освободить свои территории от оккупации. Азербайджанскому народу это удалось. Теперь мы шагаем в будущее с высоко поднятой головой", - добавил замминистра.