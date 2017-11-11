Фархад Абдуллаев: Пленум Конституционного суда принял 363 решения и 90 определений

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ "Пленум Конституционного суда за годы своей деятельности в целом принял 363 решения и 90 определений".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев.

По его словам, большая часть этих решений прямо или косвенно была связана именно с осуществлением прав и свобод человека.

Ф. Абдуллаев подчеркнул, что в решениях, принятых Пленумом Конституционного суда, с учетом основ конституции, ее верховенства и прямой силы, положений международных договоров, которых придерживается Азербайджан, а также принципа приоритета прав и свобод человека были сформированы важные правовые позиции: "В наступающем 2018 году Конституционный суд отметит 20-летний юбилей. За годы своей деятельности Конституционному суду своей эффективной деятельностью по обеспечению фундаментальных принципов Конституции, в области защиты прав и свобод человека, удалось занять свое достойное место в ряду высших государственных органов."