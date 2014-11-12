Фархад Абдуллаев: “Наша конституция - это документ, обладающий высшей юридической силой, отражающий прогрессивные ценности”

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ “В числе постановлений, принятых за время деятельности конституционного суда, постановления, в которых интерпретируются различные положения конституции и законов, обладающих особым весом. Так, 123 из 284 постановлений, принятых Пленумом Суда, касаются интерпретирования различных положений конституции и законов”.

Как сообщает Report, эти мысли председателя конституционного суда Азербайджанской республики Фархада Абдуллаева опубликованы в изданной в газете "Азербайджан" статье.

Он отметил, что Конституция Азербайджанской республики - это документ, обладающий высшей юридической силой, отражающий прогрессивные ценности. Ф.Абдуллаев подчеркнул, что за время деятельности в принятых Пленумом конституционного суда постановлениях, сформированы важные правовые позиции с учетом основ конституции, ее верховенства и прямого действия, положений международных договоров, сторонником которых является республика, а также приоритетных принципов прав и свобод человека. "Большая часть этих законов прямым или косвенным путем связана с осуществлением судебного обеспечения прав и свобод человека - права на равенство, права собственности, права на социальное обеспечение, права наследования, права на труд, права на жилье".