Exit-poll проводится на ряде избирательных участков Азербайджана

Две международные и одна местная организации проводят exit-poll в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане.

Две международные и одна местная организации проводят exit-poll в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает Report, организации действуют на многих избирательных участках страны.

Для проведения exit-poll в Центризбиркоме зарегистрированы три организации: Центр социологических исследований, американская ORACLE ADVISORY GROUP в альянсе с Лигой защиты трудовых прав граждан и SWG S.P.A (Италия) совместно с Общественным объединением социальных исследований "Прогресс".

Напомним, сегодня в Азербайджане проводятся внеочередные парламентские выборы в Милли Меджлис. Голосование началось в 08:00 по местному времени на 6 478 избирательных участках в 125 избирательных округах по всей стране, включая 54 участка на освобожденных территориях.

На 125 депутатских мандатов претендуют 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане — 6 421 960 человек.

Избирательные участки закроются в 19:00.