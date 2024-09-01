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Exit-poll проводится на ряде избирательных участков Азербайджана

Exit-poll проводится на ряде избирательных участков Азербайджана Две международные и одна местная организации проводят exit-poll в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 16:21
Exit-poll проводится на ряде избирательных участков Азербайджана

Две международные и одна местная организации проводят exit-poll в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает Report, организации действуют на многих избирательных участках страны.

Для проведения exit-poll в Центризбиркоме зарегистрированы три организации: Центр социологических исследований, американская ORACLE ADVISORY GROUP в альянсе с Лигой защиты трудовых прав граждан и SWG S.P.A (Италия) совместно с Общественным объединением социальных исследований "Прогресс".

Напомним, сегодня в Азербайджане проводятся внеочередные парламентские выборы в Милли Меджлис. Голосование началось в 08:00 по местному времени на 6 478 избирательных участках в 125 избирательных округах по всей стране, включая 54 участка на освобожденных территориях.

На 125 депутатских мандатов претендуют 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане — 6 421 960 человек.

Избирательные участки закроются в 19:00.

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Версия на английском языке ФотоExit polls underway as Azerbaijan holds snap parliamentary elections
Версия на азербайджанском языке ФотоÖlkənin müxtəlif seçki məntəqələrində "exit-poll" keçirilir

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