Exit-poll пройдет на около 2500 участках

08:15

На внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана exit-poll будет проведен почти на 2500 избирательных участках.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на пресс-конференции в воскресенье.

Он отметил, что для проведения exit-poll в Центризбиркоме зарегистрировались три международные организации: Центр социологических исследований, Лига защиты трудовых прав граждан совместно с американской кампанией ORACLE ADVISORY GROUP, Общественное объединение социальных исследований "Прогресс" совместно с исследовательской компанией SWG S.P.A (Италия).