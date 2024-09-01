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Exit-poll пройдет на около 2500 участках

Exit-poll пройдет на около 2500 участках 08:15
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 08:32
Exit-poll пройдет на около 2500 участках

На внеочередных выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана exit-poll будет проведен почти на 2500 избирательных участках.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на пресс-конференции в воскресенье.

Он отметил, что для проведения exit-poll в Центризбиркоме зарегистрировались три международные организации: Центр социологических исследований, Лига защиты трудовых прав граждан совместно с американской кампанией ORACLE ADVISORY GROUP, Общественное объединение социальных исследований "Прогресс" совместно с исследовательской компанией SWG S.P.A (Италия).

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Версия на английском языке Exit polls conducted in nearly 2,500 polling stations for Azerbaijan parliamentary elections
Версия на азербайджанском языке 2500-ə yaxın məntəqədə exit-poll keçirilir

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