Депутат Милли Меджлиса Евда Абрамов будет похоронен в поселке Красная слобода Губинского района, сообщила Report дочь покойного депутата Басти Юсифова.

По ее словам, церемония прощания с отцом состоится 8 декабря в 12:00 в Доме культуры Губинского района.

После церемонии прощания на кладбище в родном поселке Красная слобода состоятся похороны Е.Абрамова.

Б.Юсифова подчеркнула, что так как по их традициям нельзя хоронить в субботу (иудейский шаббат), было принято решение похоронить отца 8 декабря (воскресенье).

Напомним, что накануне в возрасте 71 года в Центральной клинической больнице скончался зампред парламентского комитета по правам человека Евда Абрамов.

Еврей по национальности Евда Сасунович Абрамов родился в 1948 году в поселке Красная слобода Губинского района Азербайджана. В течении последних нескольких лет депутат болел раком.