Еще один заместитель башгана партии "Мусават" подал в отставку

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Ядигар Садыгов подал в отставку с поста заместителя башгана партии "Мусават".
Согласно полученной Report информации, он написал заявление в связи с этим.
В заявлении Report Я.Садыгов сказал, что причиной отставки стало расхождение во мнениях с башганом партии: "Это внутрипартийные вопросы".
Он сообщил, что продолжит работу как член Дивана партии.
Напомним, что в прошлом году Эльман Фаттах подал в отставку с поста заместителя башгана партии. Тофик Ягублу был освобожден от должности заместителя башгана распоряжением за подписью Арифа Гаджилы.
Отметим, что в этом году планируется проведение съезда партии "Мусават".
İlkin PirəliАвтор новости
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