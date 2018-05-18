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    Еще один заместитель башгана партии "Мусават" подал в отставку

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Ядигар Садыгов подал в отставку с поста заместителя башгана партии "Мусават".

    Согласно полученной Report информации, он написал заявление в связи с этим.

    В заявлении Report Я.Садыгов сказал, что причиной отставки стало расхождение во мнениях с башганом партии: "Это внутрипартийные вопросы".

    Он сообщил, что продолжит работу как член Дивана партии.

    Напомним, что в прошлом году Эльман Фаттах подал в отставку с поста заместителя башгана партии. Тофик Ягублу был освобожден от должности заместителя башгана распоряжением за подписью Арифа Гаджилы.

    Отметим, что в этом году планируется проведение съезда партии "Мусават".

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