Еще один заместитель башгана партии "Мусават" подал в отставку

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Ядигар Садыгов подал в отставку с поста заместителя башгана партии "Мусават".

Согласно полученной Report информации, он написал заявление в связи с этим.

В заявлении Report Я.Садыгов сказал, что причиной отставки стало расхождение во мнениях с башганом партии: "Это внутрипартийные вопросы".

Он сообщил, что продолжит работу как член Дивана партии.

Напомним, что в прошлом году Эльман Фаттах подал в отставку с поста заместителя башгана партии. Тофик Ягублу был освобожден от должности заместителя башгана распоряжением за подписью Арифа Гаджилы.

Отметим, что в этом году планируется проведение съезда партии "Мусават".