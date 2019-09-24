Помощник первого вице-президента: В Азербайджане наблюдались поразительные темпы развития

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"В Азербайджане всегда были реформаторские инициативы, однако в последнее время эти реформы расширились. Среди стран бывшего СССР Азербайджан после обретения независимости больше остальных подвергся глубокой рецессии".

Как передает Report, об этом помощник первого вице-президента Азербайджана Эмин Гусейнов сказал на конференции на тему "Общественное мнение о социальных и кадровых реформах президента", организованном Центром социальных исследований.

Он отметил, что тому имелись объективные причины: "Страна подверглась военной агрессии, государственность, суверенитет страны были под угрозой. В Азербайджане экономические реформы начались с приходом к власти общенационального лидера Гейдара Алиева, и в короткие сроки дали результат, была устранена рецессия".

Э.Гусейнов отметил, что до сих пор в Азербайджане наблюдались поразительные темпы развития: "Проведенные исследования показывают, что большая часть населения поддерживает проводимые президентом реформы. Проводимые реформы положительно сказываются на благосостоянии людей. В 2019 году мы наблюдаем очень низкий уровень инфляции. Темп роста реальных зарплат в два-три раза превышает инфляцию. С другой стороны, рост доходов людей является источником для бизнес-доходов, а это в будущем будет иметь эффект определенного импульса для экономического роста".