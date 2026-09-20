Эмин Гусейнов: В Ходжавенд вернулись 1 083 семьи

В Ходжавендский район вернулись 1 083 семьи бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает из Ходжавенда корреспондент Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

Он напомнил, что 20 сентября ежегодно отмечается День города Ходжавенда.

"Как вам известно, три года назад в результате антитеррористической операции локального характера, менее чем за сутки наши населенные пункты, находившиеся тогда под оккупацией, в том числе большая часть Ходжавендского района и город Ходжавенд, были освобождены от оккупации. В этом году здесь впервые отмечается День города.

Процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли реализуется на постоянной основе. К сегодняшнему дню в Ходжавендском районе обосновалось около 4,5 тыс. человек. То есть, в Ходжавенд к родному очагу вернулись 1 083 семьи. Всего за год в восьми населенных пунктах жизнь снова забила ключом", - сказал Э. Гусейнов.

Спецпредставитель президента рассказал об огромных усилиях, которые были приложены, чтобы эти дни стали реальностью.

"Мы склоняем головы перед светлой памятью наших шехидов, подаривших нам эти прекрасные дни, желаем здоровья нашим гази. Благодарим нашу доблестную армию, которая под руководством президента Ильхама Алиева, победоносного Верховного главнокомандующего подарила азербайджанскому народу эти счастливые дни", - добавил Эмин Гусейнов.