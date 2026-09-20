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    Эмин Гусейнов рассказал о ходе восстановительных работ в Агдаме и Физули

    Внутренняя политика
    • 20 сентября, 2026
    • 18:26
    Эмин Гусейнов рассказал о ходе восстановительных работ в Агдаме и Физули

    К концу года в Агдаме будут завершены работы в двух жилых комплексах и двух селах.

    Как сообщает из Ходжавенда корреспондент Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

    По его словам, работы в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, как и на других освобожденных от оккупации территориях, ведутся в соответствии с графиком программы "Великого возвращения".

    "В Агдамском районе работы продолжаются в самом Агдаме и двух селах. Это четвертый и пятый жилые комплексы в городе, а также села Эйвазханбейли и Баш Гярвянд. Завершение работ предусмотрено до конца года. Это означает возвращение в общей сложности 8 тысяч человек в город Агдам, а также возвращение на первом этапе 427 и 851 семьи в Эйвазханбейли и Баш Гярвянд соответственно", - подчеркнул Эмин Гусейнов.

    Он также рассказал о работах, проводимых в двух селах Физулинского района.

    "Параллельно в Физулинском районе также восстанавливаются два села. Продолжается восстановление села Довлятярлы - второго "Умного села" - для проживания 450 семей, а также села Пирахмедли, куда на первом этапе планируется возвращение 146 семей", - заключил Эмин Гусейнов.

    Эмин Гусейнов Спецпредставительство президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Восстановительные работы в Карабахе
    Emin Hüseynov: İlin sonunadək Ağdamda 4 yaşayış məntəqəsinin təhvil verilməsi gözlənilir

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