Эмин Гусейнов рассказал о ходе восстановительных работ в Агдаме и Физули

К концу года в Агдаме будут завершены работы в двух жилых комплексах и двух селах.

Как сообщает из Ходжавенда корреспондент Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

По его словам, работы в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, как и на других освобожденных от оккупации территориях, ведутся в соответствии с графиком программы "Великого возвращения".

"В Агдамском районе работы продолжаются в самом Агдаме и двух селах. Это четвертый и пятый жилые комплексы в городе, а также села Эйвазханбейли и Баш Гярвянд. Завершение работ предусмотрено до конца года. Это означает возвращение в общей сложности 8 тысяч человек в город Агдам, а также возвращение на первом этапе 427 и 851 семьи в Эйвазханбейли и Баш Гярвянд соответственно", - подчеркнул Эмин Гусейнов.

Он также рассказал о работах, проводимых в двух селах Физулинского района.

"Параллельно в Физулинском районе также восстанавливаются два села. Продолжается восстановление села Довлятярлы - второго "Умного села" - для проживания 450 семей, а также села Пирахмедли, куда на первом этапе планируется возвращение 146 семей", - заключил Эмин Гусейнов.