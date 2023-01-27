Эмин Гусейнов осудил теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране

Решительно осуждаем террористический акт, совершенный в посольстве Азербайджана в Тегеране.

Решительно осуждаем террористический акт, совершенный в посольстве Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района), Эмин Гусейнов.

"Желаем терпения семье героически погибшего в результате теракта старшего лейтенанта Орхана Аскерова. Да упокоит Всевышний его душу", - написал он.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. В настоящее время ведется расследование этого коварного нападения. Напавший на посольство Азербайджана задержан.