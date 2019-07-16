Эльмар Мамедъяров встретился с председателями комитетов внешних связей парламентов Турции и Грузии

В рамках очередного трехстороннего заседания комитетов внешних связей парламентов Азербайджана, Турции и Грузии министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с председателями комитетов внешних связей парламентов Турции и Грузии Волканом Бозкыром и Софио Кацарава.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел.

На встрече также присутствовал председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Отметив о проведении главами МИД периодических встреч в трехстороннем формате, Э.Мамедъяров одобрил проведение трехсторонних заседаний на уровне законодательных структур и особо подчеркнул важную роль парламентской дипломатии в развитии сотрудничества.

Проинформировав об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, Э.Мамедъяров выразил уверенность в том, что решение конфликта укрепит мир и благосостояние в регионе.

В ходе встречи стороны обсудили проекты с участием всех трех стран, коснулись представляющих взаимный интерес вопросов.