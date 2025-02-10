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Эльхан Асадов: До 80% территории Азербайджана входит в 8-балльную сейсмозону

Эльхан Асадов: До 80% территории Азербайджана входит в 8-балльную сейсмозону До 80% территории Азербайджана относится к 8-балльной, а 20% - к 9-балльной сейсмической зоне.
Внутренняя политика
10 февраля 2025 г. 16:33
Эльхан Асадов: До 80% территории Азербайджана входит в 8-балльную сейсмозону

До 80% территории Азербайджана относится к 8-балльной, а 20% - к 9-балльной сейсмической зоне.

Об этом в интервью Report сказал заместитель главы Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве при МЧС Эльхан Асадов.

Он отметил, что Азербайджан расположен в сейсмической зоне и по этой причине важно учитывать сейсмические факторы в процессе строительства:

"До 1961 года при строительстве зданий фактор землетрясений не учитывался, в то время территория Азербайджана относилась к 7-балльной сейсмической зоне. В 1981 году были утверждены новые строительные нормы и правила для сейсмических районов. Согласно этим нормам, большая часть территории страны была объявлена 7-балльной, а до 20% - 8-балльной сейсмической зоной. В 2010 году в Азербайджане были разработаны государственные строительные нормы для сейсмических районов. С 2010 года до 20% территории Азербайджана относится к 9-балльной, а остальная часть - к 8-балльной сейсмической зоне".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Elxan Əsədov: Azərbaycan ərazisinin 80 faizə qədəri 8 ballıq seysmik zonaya aid edilib

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