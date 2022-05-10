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Эльдар Азизов: Бакинское транспортное агентство начнет работу в новом формате

Эльдар Азизов: Бакинское транспортное агентство начнет работу в новом формате Как и во всех сферах, в области транспорта проводятся реформы. Конечно, на это требуется время.
Внутренняя политика
10 мая 2022 г. 10:30
Эльдар Азизов: Бакинское транспортное агентство начнет работу в новом формате

Как и во всех сферах, в области транспорта проводятся реформы. Конечно, на это требуется время.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.

"Принято новое решение. Сегодня Кабинет министров готовит новое постановление и распределяет обязанности. Вероятно, будет разделение обязанностей между полицией и Исполнительной властью города Баку.

Бакинское транспортное агентство начнет работу в новом формате. В любом случае, регламент будет представлен общественности, когда он будет готов", - сказал Азизов.

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Версия на азербайджанском языке Eldar Əzizov: "Bakı Nəqliyyat Agentliyi yeni formada fəaliyyətə başlayacaq”

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