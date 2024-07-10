Эльчин Мамедов: В обязанности прокуратуры во время выборов входит расследование жалоб

В обязанности прокуратуры во время проведения выборов входит расследование жалоб.

В обязанности прокуратуры во время проведения выборов входит расследование жалоб.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель генерального прокурора Эльчин Мамедов на сегодняшнем совещании с руководителями окружных избирательных комиссий в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Он отметил, что структуры, участвующие в организации выборов, действуют независимо: "Например, на парламентских выборах 2015 года в прокуратуру поступило 23 жалобы в связи с нарушением избирательных прав, и каждая из них расследовалась в отдельности".

Севиль Сеймур