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Эльчин Гулиев: Президент дал поручения в связи с похоронами погибших военнослужащих

Эльчин Гулиев: Президент дал поручения в связи с похоронами погибших военнослужащих "Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева дали соответствующие поручения в связи с дальнейшим расследованием деталей произошедшего, похоронами погибших военнослужащих, лечением раненых. Похороны состоятся завтра после согласования с
Внутренняя политика
30 ноября 2021 г. 19:57
Эльчин Гулиев: Президент дал поручения в связи с похоронами погибших военнослужащих
Ильхам Алиев

"Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева дали соответствующие поручения в связи с дальнейшим расследованием деталей произошедшего, похоронами погибших военнослужащих, лечением раненых. Похороны состоятся завтра после согласования с родителями погибших”.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев на пресс-конференции.

Э.Гулиев добавил, что в соответствии с законодательством погибшим в ходе учений военнослужащим предоставляется статус шехида: "Законодательством предусмотрено автоматическое предоставление статуса шехида погибшим в ходе военных учений военнослужащим".

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Версия на английском языке Elchin Guliyev: President instructs over funeral of killed servicemen
Версия на азербайджанском языке Elçin Quliyev: "Prezident həlak olanların dəfni, yaralıların müalicəsi ilə bağlı tapşırıqlar verib"

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