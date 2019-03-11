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Эльмира Сулейманова вышла в отпуск

© Report/ Elchin Murad

Уполномоченный по правам человека (омбусдман) Азербайджана Эльмира Сулейманова вышла в отпуск.

Как сообщает Report, после утверждения ежегодного отчета омбудсмана за 2018 год в Милли Меджлисе она поехала в одну из зарубежных стран.

Напомним, что в последний раз Эльмира Сулейманова избиралась омбудсманом 5 марта 2010 года. Срок ее полномочий завершился 5 марта 2017 года.

Несколькими днями ранее Э.Сулейманова призналась Report, что у нее имеются определенные проблемы со здоровьем, но это не препятствует ее деятельности.

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