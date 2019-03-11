Уполномоченный по правам человека (омбусдман) Азербайджана Эльмира Сулейманова вышла в отпуск.
Как сообщает Report, после утверждения ежегодного отчета омбудсмана за 2018 год в Милли Меджлисе она поехала в одну из зарубежных стран.
Напомним, что в последний раз Эльмира Сулейманова избиралась омбудсманом 5 марта 2010 года. Срок ее полномочий завершился 5 марта 2017 года.
Несколькими днями ранее Э.Сулейманова призналась Report, что у нее имеются определенные проблемы со здоровьем, но это не препятствует ее деятельности.
Səid QəribАвтор новости