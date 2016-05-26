​Эльмеддин Бехбуд раскрыл причины непрохождения некоторыми проектами отбора

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ На второй финансовый конкурс 2016 года Совета господдержки неправительственных организаций при президенте Азербайджанской Республики поступило 295 проектных предложений.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы совета Эльмеддин Бехбуд.

По его словам, 21 из предложенных проектов не прошел отбор из-за истечения срока полномочий законных представителей, не включения необходимых дополнений в проектные документы и пр.: "274 проекта совет представил на экспертизу. Каждый проект оценивается тремя различными экспертами (представитель госоргана, независимый эксперт и сотрудник секретариата совета)".

Э.Бехбуд заявил о завершении этапа экспертизы и представлении соответствующих справок на обсуждение совета: "Результаты конкурса планируется объявить в первой декаде июня".