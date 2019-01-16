Эльдар Азизов в связи с непогодой дал поручения главам районных ИВ столицы

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов в связи с ожидаемым 17 января опасным гидрометеорологическим явлением в Азербайджане дал серьезные поручения руководителям районных исполнительных властей столицы.

Как сообщает Report, по поручению Э.Азизова в районных ИВ комиссии по чрезвычайным ситуациям создали специальные штабы.

Исполнительные власти всех районов Баку, включая ИВ города Баку, перешли на усиленный режим работы.

В ИВ г.Баку заявили также, что городские власти полностью готовы к зимнему сезону.

"План мероприятий по подготовке к зимнему сезону был утвержден в Исполнительной власти города Баку с ноября прошлого года. В зимние месяцы, в период резких холодов, в снежные и морозные дни члены штаба, хозяйственные службы всех районов будут работать в специальном режиме. Ответственным организациям даны поручения по очистке основных, вспомогательных, внутриквартальных дорог и тротуаров от снега. Вся спецтехника приведена в рабочее состояние, сделаны достаточные запасы инвентаря, песка и соли" - сообщили Report в ИВ.