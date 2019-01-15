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    В Азербайджане созданы штабы, связанные с опасным гидрометеорологическим явлением

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В связи с ожидаемым на территории страны в ночь с 16-го на 17-ое января и до второй половины дня 18-го января опасным гидрометеорологическим явлением в Аппарате министерства экологии и природных ресурсов и Национальном департаменте гидрометеорологии созданы штабы, все структуры министерства мобилизованы и перешли на усиленный режим работы. 

    Об этом Report сообщила пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова. 

    По ее словам, из созданного в Аппарате МЭПР штаба будет предоставляться оперативная информация о фактической погоде в целях усиления координации между госструктурами и региональными управлениями министерства.

    Для получения информации об опасном гидрометеорологическом явлении, можно напрямую обратиться к членам штабов. 

    Телефонные номера штабов и членов штабов: 

    Министерство экологии и природных ресурсов

    Штаб (012) 538 04 81

    Рашад Аллахвердиев (012) 538 54 54

    Ирада Ибрагимова (050) 300 92 29

    Турал Мамедов (012) 538 85 13

    Национальный департамент гидрометеорологии

    Штаб (012) 441 11 75

    Умайра Тагиева (050) 225 32 42

    Асиф Вердиев (050) 394 12 23

    Гюльшад Мамедова (050) 550 28 36.

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