Эксперты обсудили проблему присвоения албанского культурного наследия

По инициативе Форума неправительственных организаций Азербайджана (ФНОА) прошел семинар "Албанское наследие в Западном Азербайджане".

Как сообщает Report, в нем приняли участие представители общественности, историки, археологи и руководители НПО.

Член правления ФНОА Заур Ибрагимли отметил, что цель семинара - привлечь внимание к албанскому христианскому наследию в Западном Азербайджане и представить его международной общественности.

"К сожалению, после упразднения царской Россией в 1836 году Албанской Апостольской Церкви и передачи ее под управление Армянской Григорианской Церкви начался процесс присвоения и фальсификации этого наследия. На протяжении десятилетий на исторических территориях - Гёйче, Зангезуре, Дяряляязе и других - уничтожались надписи на албанских памятниках, менялась их архитектура, а сами памятники представлялись как армянское наследие. Институты гражданского общества должны активно доводить эти исторические факты до международной общественности на научной основе".

Руководитель Центра исследований мультикультурализма UNEC, ведущий научный сотрудник НАНА, профессор Мяхяббят Пашаева представила информацию об албанских христианских памятниках и заявила, что их архитектура отличается от армянской религиозной архитектуры.

Она также отметила роль албанов в этногенезе азербайджанского народа и подчеркнула, что это наследие является частью его историко-культурного достояния.

На семинаре были представлены документы и другие свидетельства уничтожения надписей, изменения архитектуры памятников и разграбления архивов.

В завершение участники мероприятия подчеркнули важность охраны албанского наследия, его международного признания и проведения свободных научных исследований.