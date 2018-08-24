Экс-главу ИВ Шамкирского района похоронили в родном селе

Шамкир. 24 августа. REPORT.AZ/ Похоронен бывший глава Исполнительной власти Шамкирского района Аслан Асланов.

Как сообщает западное бюро Report, он похоронен в родном селе Алиягублу.

В похоронах приняли участие представители Исполнительной власти Шамкирского района и жители села.

Напомним, что А.Асланов скончался от рака в ночь с 22 на 23 августа в Баку.

Отметим, что А.Асланов родился в 1961 году в шамкирском селе Алиягублу. С 1993 по 2005 годы он был главой Исполнительной власти Шамкирского района. Затем 8 лет проработал на должности замминистра сельского хозяйства. Был членом Политсовета Партии Ени Азербайджан, кандидатом биологических наук, действительным членом Международной академии экологии, почетным членом Союза писателей Грузии и почетным гражданином Тбилиси.