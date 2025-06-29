Экс-глава МИД: Действия против азербайджанцев в России являются преступлением

Действия, совершенные против азербайджанцев, проживающих в России, однозначно являются преступлением.

Действия, совершенные против азербайджанцев, проживающих в России, однозначно являются преступлением.

Такое мнение Report высказал бывший министр иностранных дел Азербайджана, политолог Тофик Зульфугаров.

По его словам, это не единичный случай в России:

"В России не впервые происходят подобные инциденты против этнических меньшинств. Страны СНГ не раз выражали резкие протесты против такого неприемлемого отношения. Похоже, что такие шаги являются трендом внутренней политики России".

Т.Зульфугаров отметил, что пытки, убийства и другие действия без судебного приговора можно назвать только преступлением:

"Азербайджан незамедлительно выразил свой протест по поводу данного инцидента. Здесь я хочу обратить внимание на два основных вопроса. Азербайджан имеет все возможности для защиты прав своих граждан, однако среди задержанных и подвергшихся пыткам есть и те, кто принял российское гражданство, и тут уже наши возможности ограничены".

Экс-глава МИД обратил внимание на наличие различных силовых центров внутри российского руководства:

"Они конфликтуют между собой, а также выбирают конкретные страны в качестве мишени, в отношении которых и проводят негативную политику. Азербайджан, вполне оправданно, считает, что руководство РФ несет ответственность за подобные кампании и политику, направленные против нашей страны и граждан".

Политолог, заявив о неприемлемости подобного отношения и напомнил о союзничестве между Азербайджаном и Россией:

"В целом между двумя государствами подписано более 400 документов по различным направлениям. Заявление на уровне Министерства иностранных дел Азербайджана показывает, что на такие неприемлемые шаги России нет никакого ответа, а если и есть, то он неудовлетворительный. Вопрос также должным образом доведен до международной общественности, и в различных зарубежных СМИ ведутся обсуждения по этому поводу".

Т. Зульфугаров также высказал свое мнение о дальнейшей судьбе азербайджанцев, проживающих в России:

"Часть из них находится так в качестве мигрантов, часть приняла российское гражданство. В обоих случаях, если отношение России к Азербайджану и азербайджанцам не изменится, вероятно, эти люди должны будут еще раз подумать о том, стоит ли им жить в России".

Экс-министр отметил, что от соседней и союзнической страны ожидалось иное отношение:

"Инцидент с самолетом в Актау, затем задержание азербайджанского депутата в аэропорту и этот инцидент... Мы ожидали иного отношения со стороны России к этим событиям. Потому что союзнические и добрососедские отношения требуют этого. Но мы видим, что РФ периодически предпринимает шаги, не соответствующие даже международным законам. России следует принимать решения и пересмотреть позицию по Азербайджану, исходя из добрососедских и союзнических отношений двух государств".