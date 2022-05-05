Джейхун Байрамов встретился с заместителем главы МИД Японии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Японии Таро Хондой.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Японии Таро Хондой.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Приветствуя японскую делегацию, министр подчеркнул, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, и отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Японией.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Японии по парламенту Таро Хонда выразил свои поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и отметил, что за это время сотрудничество между Азербайджаном и Японией успешно развивается во многих сферах, в том числе в политической и экономической. Замминистра Таро Хонда отметил, что Азербайджан, играющий важную роль с точки зрения энергетической безопасности, является важным партнером Японии в регионе.

Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве Азербайджана и Японии в сфере энергетики, альтернативной энергетики, экономики, гуманитарных, межпарламентских связей и др.

Джейхун Байрамов подробно рассказал гостям о ситуации на освобожденных территориях Азербайджана, целенаправленном разрушении Арменией азербайджанских территорий в период оккупации, разграблении культурного наследия, широкомасштабных восстановительных и строительных работах, проводимых правительством Азербайджана на освобожденных территориях, работах по разминированию, охране экологии и окружающей среды. Министр с благодарностью отметил участие японских компаний в процессе строительства.

Министр сказал, что с устранением фактора оккупации созданы возможности для нормализации отношений между двумя странами. Он отметил практические шаги, предпринятые Азербайджаном для установления устойчивого мира и развития в регионе.

На встрече стороны обсудили сотрудничество в рамках международных организаций, региональные вопросы, в том числе ситуацию в Украине, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.