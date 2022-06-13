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Джейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН

Джейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.
Внутренняя политика
13 июня 2022 г. 15:12
Джейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом.

Как сообщили Report в МИД, на встрече состоялся обмен мнениями о деятельности Азербайджана в рамках ООН, сотрудничестве со специализированными структурами международной организации, направлениях дальнейшей деятельности и других вопросах, стоящих на повестке дня.

Приветствуя гостя, министр Джейхун Байрамов отметил, что визит председателей Генеральной Ассамблеи ООН в Азербайджан стал уже традицией. Он подчеркнул, что нынешний визит совпадает с 30-летием членства Азербайджана в ООН.

Президент Генассамблеи ООН Абдулла Шахид в свою очередь отметил, что Азербайджан является одной из самых активных стран-членов ООН, и выразил свои поздравления по случаю 30-летия членства нашей страны в организации. Председатель высоко оценил успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения.

Председатель ГА ООН назвал похвальными усилия Азербайджана по созданию устойчивого мира в регионе.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov meets with President of UN General Assembly
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının prezidenti ilə görüşüb

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