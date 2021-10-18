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Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю 30-летия восстановления независимости

Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю 30-летия восстановления независимости Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю 30-летия восстановления независимости.
Внутренняя политика
18 октября 2021 г. 09:55
Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю 30-летия восстановления независимости

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю 30-летия восстановления независимости.

Как сообщает Report, в поздравительной публикации говорится:

"30 лет назад, 18 октября, Азербайджан восстановил свою независимость. Сердечно поздравляю всех соотечественников с Днем восстановления независимости, который в этом году совпал с годовщиной Победы в 44-дневной войне. Да здравствует независимый Азербайджан!"

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Версия на английском языке Azerbaijani FM shares post on 30th anniversary of restoration of independence 
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov müstəqilliyin bərpasının 30 illiyi ilə bağlı paylaşım edib

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