Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю 30-летия восстановления независимости

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю 30-летия восстановления независимости.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю 30-летия восстановления независимости.

Как сообщает Report, в поздравительной публикации говорится:

"30 лет назад, 18 октября, Азербайджан восстановил свою независимость. Сердечно поздравляю всех соотечественников с Днем восстановления независимости, который в этом году совпал с годовщиной Победы в 44-дневной войне. Да здравствует независимый Азербайджан!"