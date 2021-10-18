Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю 30-летия восстановления независимости
Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю 30-летия восстановления независимости Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю 30-летия восстановления независимости.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю 30-летия восстановления независимости.
Как сообщает Report, в поздравительной публикации говорится:
"30 лет назад, 18 октября, Азербайджан восстановил свою независимость. Сердечно поздравляю всех соотечественников с Днем восстановления независимости, который в этом году совпал с годовщиной Победы в 44-дневной войне. Да здравствует независимый Азербайджан!"
30 il bundan öncə, #18Oktyabr tarixində, Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdi. Bu il 44 günlük Zəfər salnaməsinin ildönümü ilə üst-üstə düşən Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə bütün həmvətənləri ürəkdən təbrik edirəm.