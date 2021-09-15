Джейхун Байрамов: Освобождение Баку отражает братство Азербайджана и Турции

"Освобождение Баку от оккупации 15 сентября 1918 года Кавказской исламской армией под руководством Нуру-паши является важным событием, отражающим историческое братство, единство, поддержку между Азербайджаном и Турцией".

"Освобождение Баку от оккупации 15 сентября 1918 года Кавказской исламской армией под руководством Нуру-паши является важным событием, отражающим историческое братство, единство, поддержку между Азербайджаном и Турцией".

Как сообщает Report, об этом написал в своем аккаунте в Twitter министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр также отметил, что с глубоким уважением почтена память шехидов.

Сегодня отмечается годовщина освобождения Баку от оккупации армяно-большевистскими формированиями. Со дня освобождения столицы Азербайджана исполняется 103 года. 15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты, освободили Баку от большевистско-дашнакской оккупации. Тем самым был положен конец господству армян и большевиков в Баку и прилегающих районах Азербайджана. Освобождение Баку стало одной из славных страниц в истории Азербайджана XX века.