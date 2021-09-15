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Джейхун Байрамов: Освобождение Баку отражает братство Азербайджана и Турции

Джейхун Байрамов: Освобождение Баку отражает братство Азербайджана и Турции "Освобождение Баку от оккупации 15 сентября 1918 года Кавказской исламской армией под руководством Нуру-паши является важным событием, отражающим историческое братство, единство, поддержку между Азербайджаном и Турцией".
Внутренняя политика
15 сентября 2021 г. 12:25
Джейхун Байрамов: Освобождение Баку отражает братство Азербайджана и Турции

"Освобождение Баку от оккупации 15 сентября 1918 года Кавказской исламской армией под руководством Нуру-паши является важным событием, отражающим историческое братство, единство, поддержку между Азербайджаном и Турцией".

Как сообщает Report, об этом написал в своем аккаунте в Twitter министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр также отметил, что с глубоким уважением почтена память шехидов.

Сегодня отмечается годовщина освобождения Баку от оккупации армяно-большевистскими формированиями. Со дня освобождения столицы Азербайджана исполняется 103 года. 15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты, освободили Баку от большевистско-дашнакской оккупации. Тем самым был положен конец господству армян и большевиков в Баку и прилегающих районах Азербайджана. Освобождение Баку стало одной из славных страниц в истории Азербайджана XX века.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Baku's liberation reflects Azerbaijan-Turkey brotherhood
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Bakının azad olunması Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığını əks etdirir"

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