Джейхун Байрамов: Азербайджан обеспечил историческую справедливость

Азербайджан обеспечил историческую справедливость.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Х написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Полное восстановление нашего государственного суверенитета два года назад является славной страницей в истории государственности Азербайджана.

Азербайджан обеспечил историческую справедливость, продемонстрировал всему миру свою национальную гордость и независимость.

С 20 Сентября - Днем Государственного Суверенитета!", - отметил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.