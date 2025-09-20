Джейхун Байрамов: Азербайджан обеспечил историческую справедливость
Внутренняя политика
- 20 сентября, 2025
- 08:50
Азербайджан обеспечил историческую справедливость.
Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Х написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
"Полное восстановление нашего государственного суверенитета два года назад является славной страницей в истории государственности Азербайджана.
Азербайджан обеспечил историческую справедливость, продемонстрировал всему миру свою национальную гордость и независимость.
С 20 Сентября - Днем Государственного Суверенитета!", - отметил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Последние новости
10:22
В Лянкяране возбуждено уголовное дело по факту гибели школьников в ДТППроисшествия
10:18
Рафаэль Физиев из-за травмы пропустит бой с Чарльзом ОливейройИндивидуальные
10:14
Эрдоган уверен, что встреча с Трампом поспособствует прекращению конфликтов в регионеДругие страны
10:04
Минобразования США потребовал от Гарварда аккредитива на сумму $36 млнДругие страны
09:56
На стадионе, где пройдет прощание с Чарли Кирком, задержали вооруженного мужчинуДругие страны
09:51
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.09.2025)Финансы
09:51
Аэропорт Брюсселя подвергся кибератакеДругие страны
09:36
Сегодня пройдут еще два матча ПФЛФутбол
09:35