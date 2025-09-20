Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Джейхун Байрамов: Азербайджан обеспечил историческую справедливость

    Внутренняя политика
    • 20 сентября, 2025
    • 08:50
    Джейхун Байрамов: Азербайджан обеспечил историческую справедливость
    Джейхун Байрамов

    Азербайджан обеспечил историческую справедливость.

    Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Х написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

    "Полное восстановление нашего государственного суверенитета два года назад является славной страницей в истории государственности Азербайджана.

    Азербайджан обеспечил историческую справедливость, продемонстрировал всему миру свою национальную гордость и независимость.

    С 20 Сентября - Днем Государственного Суверенитета!", - отметил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.

