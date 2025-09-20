Ceyhun Bayramov: Azərbaycan tarixi ədaləti təmin edib
Xarici siyasət
- 20 sentyabr, 2025
- 08:44
Azərbaycan tarixi ədaləti təmin edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov "X"dəki hesabında yazıb.
"2 il öncə bu gün dövlət suverenliyimizin tam bərqərar edilməsi Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin şanlı səhifəsidir.
Azərbaycan tarixi ədaləti təmin etmiş, milli qürurunu və müstəqilliyini bütün dünyaya nümayiş etdirmişdir.
20 sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günümüz Mübarək!", - Azərbaycanın xarici siyasət idarəsinin rəhbəri qeyd edib.
