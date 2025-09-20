İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan tarixi ədaləti təmin edib

    Xarici siyasət
    • 20 sentyabr, 2025
    • 08:44
    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan tarixi ədaləti təmin edib
    Ceyhun Bayramov

    Azərbaycan tarixi ədaləti təmin edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov "X"dəki hesabında yazıb.

    "2 il öncə bu gün dövlət suverenliyimizin tam bərqərar edilməsi Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin şanlı səhifəsidir.

    Azərbaycan tarixi ədaləti təmin etmiş, milli qürurunu və müstəqilliyini bütün dünyaya nümayiş etdirmişdir.

    20 sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günümüz Mübarək!", - Azərbaycanın xarici siyasət idarəsinin rəhbəri qeyd edib.

    tarixi ədalət Ceyhun Bayramov Azərbaycan
    Джейхун Байрамов: Азербайджан обеспечил историческую справедливость
    Jeyhun Bayramov: Azerbaijan ensured historical justice

