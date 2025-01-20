Джахит Багчы почтил память жертв 20 Января на Аллее шехидов

Завершающий дипломатическую миссию в Азербайджане посол Турции Джахит Багчи посетил Аллею шехидов, где почтил память жертв трагедии 20 Января.

Завершающий дипломатическую миссию в Азербайджане посол Турции Джахит Багчи посетил Аллею шехидов, где почтил память жертв трагедии 20 Января.

Как сообщает Report, дипломат написал об этом на своей странице в социальной сети "X".

"Трагедия 20 Января - это день, когда братский азербайджанский народ зажег факел независимости, день начала великого пробуждения и священного пути к победе! Пусть души шехидов покоятся с миром", - написал посол.