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Report Georgia

Движение общественного транспорта на выходных может быть восстановлено 

Движение общественного транспорта на выходных может быть восстановлено  Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил помощник президента Азербайджана
Внутренняя политика
15 августа 2020 г. 13:17
Движение общественного транспорта на выходных может быть восстановлено 

"Приостановка движения общественного транспорта на выходных остается в силе”.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он напомнил, что со следующей недели будет возобновлена деятельность объектов общественного питания, кафе и ресторанов: “Будет рассмотрен вопрос возобновления движения общественного транспорта в выходные дни”.

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