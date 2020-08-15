Движение общественного транспорта на выходных может быть восстановлено

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил помощник президента Азербайджана

"Приостановка движения общественного транспорта на выходных остается в силе”.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он напомнил, что со следующей недели будет возобновлена деятельность объектов общественного питания, кафе и ресторанов: “Будет рассмотрен вопрос возобновления движения общественного транспорта в выходные дни”.