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Report Georgia

Два района исключены из зоны строгого карантинного режима, один район включен

Два района исключены из зоны строгого карантинного режима, один район включен Ограничения в указанных районах снимаются с 5 августа
Внутренняя политика
3 августа 2020 г. 17:27
Два района исключены из зоны строгого карантинного режима, один район включен

Из списка городов и районов, где применяется особый карантинный режим, исключены Сиязанский и Шекинский районы.

Как сообщает Report, согласно решению оперативного штаба при Кабинете министров, ограничения в указанных районах снимаются с 5 августа.

В то же время в список вновь включен Сальянский район.

Таким образом, до 00:00 31 августа особый карантинный режим действует в следующих городах и районах: Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и Абшеронский, Бардинский, Геранбойский, Гёйгёльский, Хачмазский, Сальянский районы.

 

 

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Версия на азербайджанском языке İki rayon sərt karantin rejimi zonasından çıxarıldı, bir rayon yenidən daxil edildi

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