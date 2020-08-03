Два района исключены из зоны строгого карантинного режима, один район включен

Ограничения в указанных районах снимаются с 5 августа

Из списка городов и районов, где применяется особый карантинный режим, исключены Сиязанский и Шекинский районы.

Как сообщает Report, согласно решению оперативного штаба при Кабинете министров, ограничения в указанных районах снимаются с 5 августа.

В то же время в список вновь включен Сальянский район.

Таким образом, до 00:00 31 августа особый карантинный режим действует в следующих городах и районах: Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и Абшеронский, Бардинский, Геранбойский, Гёйгёльский, Хачмазский, Сальянский районы.