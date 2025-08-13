Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой

Дождливая погода, наблюдаемая в настоящее время в Баку и ряде регионов, создает трудности для участников дорожного движения.

Дождливая погода, наблюдаемая в настоящее время в Баку и ряде регионов, создает трудности для участников дорожного движения.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Главного управления дорожной полиции к водителям.

Отмечается, что в условиях ограниченной видимости и скользкого дорожного покрытия в связи с дождливой погодой водителям рекомендуется снизить скорость до минимума, соблюдать безопасную дистанцию и следить за техническим состоянием транспортных средств.

В управлении призвали пешеходов также быть внимательными при переходе дороги и не забывать, что безответственное поведение может привести к тяжелым последствиям.

"Учитывая повышенный риск аварий в неблагоприятную погоду, еще раз просим участников движения строго соблюдать правила", - говорится в обращении.