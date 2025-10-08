Дорожная полиция провела в Баку просветительское мероприятие для пешеходов
- 08 октября, 2025
- 18:38
В Низаминском районе Баку полицейские провели профилактическое мероприятие для пешеходов.
Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, акция была организована сотрудниками Отдела дорожной полиции Низаминского районного управления на проспекте Гара Гараева и прилегающих улицах.
В рамках мероприятия переходящим дорогу в неположенных местах гражданам были сделаны предупреждения и продемонстрированы реальные кадры дорожно-транспортных происшествий, в которых погибали пешеходы. Полиция еще раз напомнила гражданам о важности соблюдения правил дорожного движения.
Правоохранители подчеркнули, что единственный способ избежать подобных трагедий - использовать подземные и наземные переходы, строго соблюдая установленные правила.
Профилактические мероприятия в данном направлении продолжаются во всех районах столицы.