İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    Bakıda piyadalar üçün dərs: Polis ölüm anlarını göstərdi

    Daxili siyasət
    • 08 oktyabr, 2025
    • 18:24
    Bakıda piyadalar üçün dərs: Polis ölüm anlarını göstərdi

    Paytaxtın Nizami rayonunda polis əməkdaşları keçidlərdən istifadə etməyən vətəndaşlara piyadaların həyatını itirməsi ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisələrinin real görüntülərini nümayiş etdiriblər.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Nizami Rayon Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları paytaxtın Qara Qarayev prospektində və ətraf küçələrdə maarifləndirici tədbir keçiriblər.

    Tədbir zamanı yeraltı keçidlərdən və piyada zolaqlarından istifadə etməyən şəxslərə xəbərdarlıq olunub, qaydalara əməl etməyin vacibliyi izah olunub. Söhbətlər zamanı piyadaların iştirakı və ölüm faktı ilə nəticələnmiş qəzaların real görüntüləri nümayiş etdirilib.

    Vətəndaşlara bildirilib ki, belə faciələrin qarşısını almağın yeganə yolu müəyyən olunmuş keçidlərdən istifadə etmək və yol hərəkəti qaydalarına riayət etməkdir.

    Paytaxt ərazisində bu istiqamətdə profilaktik tədbirlər davam etdirilir.

    Bakıda piyadalar üçün dərs: Polis ölüm anlarını göstərdi

    piyadalar Dövlət Yol Polisi

    Son xəbərlər

    18:30

    İran və Türkmənistanın XİN başçıları enerji və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Region
    18:30

    Əbdüssalam Əl-Murşidi: "Azərbaycanla əməkdaşlıq qabaqcıl texnologiyalara çıxış imkanı yaradır"

    Biznes
    18:28

    Tbilisi Məhkəməsi dövlət obyektlərini ələ keçirməyə cəhd ittihamı ilə bir neçə nəfəri həbs edib

    Region
    18:24
    Foto
    Video

    Bakıda piyadalar üçün dərs: Polis ölüm anlarını göstərdi

    Daxili siyasət
    18:21

    Əfqanıstanda bir sıra sosial şəbəkələrə giriş məhdudlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    18:12

    Avropa Parlamenti Rusiyanın hibrid təhdidlərinə cavabı müzakirə edib: birlik, təmkin və fikir ayrılıqları

    Digər ölkələr
    18:07
    Foto

    Azərbaycan-Oman İnvestisiya üzrə İşçi Qrupu yaradılacaq

    Biznes
    18:04
    Foto

    Azərbaycan Slovakiya ilə kibertəhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    İKT
    18:03

    Azərbaycan Dohada "Jurnalistlərin silahlı münaqişələrdə müdafiəsi" adlı konfransda təmsil olunur

    Media
    Bütün Xəbər Lenti