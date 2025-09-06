Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Дорожная полиция призывает водителей к бдительности на дорогах

    Внутренняя политика
    • 06 сентября, 2025
    • 09:13
    Дорожная полиция призывает водителей к бдительности на дорогах

    Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) обратилось к водителям в связи с увеличением потока автомобилей из столицы в регионы в выходные дни.

    Об этом Report сообщили в ГУ ГДП.

    Отмечено, что увеличение интенсивности движения на автомагистралях и других основных дорогах повышает риск аварий, поэтому водителям важно быть более внимательными и ответственными.

    Перед поездкой необходимо проверять техническое состояние транспортного средства, особенно состояние шин, работоспособность световых приборов и тормозной системы. При этом следует соблюдать установленные скоростные ограничения,  не садиться за руль, будучи усталыми и сонливыми, а также делать перерывы при длительных поездках.

    ГУ ГДП предупреждает, что несоблюдение правил дорожного движения не только влечет за собой административную ответственность, но и приводит к серьезным трагедиям с летальным исходом.

