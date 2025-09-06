Дорожная полиция призывает водителей к бдительности на дорогах

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) обратилось к водителям в связи с увеличением потока автомобилей из столицы в регионы в выходные дни.

Об этом Report сообщили в ГУ ГДП.

Отмечено, что увеличение интенсивности движения на автомагистралях и других основных дорогах повышает риск аварий, поэтому водителям важно быть более внимательными и ответственными.

Перед поездкой необходимо проверять техническое состояние транспортного средства, особенно состояние шин, работоспособность световых приборов и тормозной системы. При этом следует соблюдать установленные скоростные ограничения, не садиться за руль, будучи усталыми и сонливыми, а также делать перерывы при длительных поездках.

ГУ ГДП предупреждает, что несоблюдение правил дорожного движения не только влечет за собой административную ответственность, но и приводит к серьезным трагедиям с летальным исходом.