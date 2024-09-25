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Дорожная полиция предупредила участников свадебных кортежей

Дорожная полиция предупредила участников свадебных кортежей Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) предупредило водителей, совершающих автохулиганство при следовании в составе свадебных кортежей.
Внутренняя политика
25 сентября 2024 г. 16:39
Дорожная полиция предупредила участников свадебных кортежей

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) предупредило водителей, совершающих автохулиганство при следовании в составе свадебных кортежей.

Как сообщили Report в ГУДП, в предупреждении говорится, что водители из свадебных кортежей не имеют никаких преимуществ по отношению к другим участникам движения.

Отмечено, что основными условиями безопасного движения являются малое количество транспортных средств в свадебных кортежах, движение участников по одной полосе, соблюдение дистанции, выбор оптимальной скорости и немедленное отстранение от управления пьяных водителей.

Напомним, что вчера водитель автомобиля ВАЗ при попытке догнать на скорости свадебный кортеж потерял управление на крутом повороте и столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли 5 близких родственников.

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