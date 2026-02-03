Дорожная полиция предупредила о риске скольжения на дорогах

В ряде регионов Азербайджана неблагоприятные погодные условия могут привести к повышенному риску скольжения на дорогах и существенно осложнить движение.

Как сообщает Report, учитывая предупреждение синоптиков, Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана призвало водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными.

Отмечается, что в условиях осадков и сильного ветра водителям следует выбирать скорость движения в соответствии с дорожной и погодной обстановкой, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и необоснованных обгонов.

"Фары и световые сигналы транспортных средств должны находиться в исправном состоянии, ближний свет и габаритные огни должны быть постоянно включены. При снижении видимости противотуманные фары следует использовать только при необходимости, а дальний свет - не применять, чтобы не ослеплять встречных водителей. Пешеходам в условиях ограниченной видимости необходимо переходить дорогу только в установленных местах и проявлять особую осторожность. Из-за сильного ветра значительно возрастает риск потери равновесия и опрокидывания двухколесных транспортных средств, включая мопеды, мотоциклы и скутеры", - говорится в обращении.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни в стране ожидается непогода, усиление ветра и осадки различной интенсивности, что может создать дополнительные риски для безопасности дорожного движения.