Дорожная полиция: права станут обязательными для водителей мопедов в Азербайджане с 26 марта

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям мопедов в связи с изменениями в правилах.

Как сообщает Report, с 26 марта для управления мопедом потребуется водительское удостоверение категории A1, свидетельство о регистрации транспортного средства и государственный номерной знак.

МВД Азербайджана рекомендует заранее обратиться в регистрационно-экзаменационные пункты по месту учета для оформления необходимых документов. Отмечается, что все процедуры осуществляются по единому порядку с обеспечением равных и удобных условий обслуживания граждан.

Ведомство призвало водителей соблюдать установленные сроки и своевременно выполнять требования законодательства, чтобы избежать административной ответственности после 26 марта.