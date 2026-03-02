Дорожная полиция: права станут обязательными для водителей мопедов в Азербайджане с 26 марта

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям мопедов в связи с изменениями в правилах.

    Как сообщает Report, с 26 марта для управления мопедом потребуется водительское удостоверение категории A1, свидетельство о регистрации транспортного средства и государственный номерной знак.

    МВД Азербайджана рекомендует заранее обратиться в регистрационно-экзаменационные пункты по месту учета для оформления необходимых документов. Отмечается, что все процедуры осуществляются по единому порядку с обеспечением равных и удобных условий обслуживания граждан.

    Ведомство призвало водителей соблюдать установленные сроки и своевременно выполнять требования законодательства, чтобы избежать административной ответственности после 26 марта.

    DYP-dən moped sürücülərinə müraciət: Martın 26-dan sürücülük vəsiqəsi tələb olunacaq

