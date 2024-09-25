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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с нестабильными погодными условиями.
Внутренняя политика
25 сентября 2024 г. 12:39
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с нестабильными погодными условиями.

Об этом Report сообщили в управлении.

В ведомстве призвали участников дорожного движения быть внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим в зависимости от погодных условий, избегать резких торможений и маневров.

По данным синоптиков, начиная с сегодняшнего дня и до 27 сентября на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, в некоторых районах ожидаются дожди ливневого характера и сильный ветер.

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