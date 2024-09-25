Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с нестабильными погодными условиями.
Об этом Report сообщили в управлении.
В ведомстве призвали участников дорожного движения быть внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим в зависимости от погодных условий, избегать резких торможений и маневров.
По данным синоптиков, начиная с сегодняшнего дня и до 27 сентября на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, в некоторых районах ожидаются дожди ливневого характера и сильный ветер.