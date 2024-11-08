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Дорожная полиция обратилась к населению в связи с праздничными днями

Дорожная полиция обратилась к населению в связи с праздничными днями Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к населению по поводу услуг, предоставляемых в праздничные дни.
Внутренняя политика
8 ноября 2024 г. 17:21
Дорожная полиция обратилась к населению в связи с праздничными днями

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к населению по поводу услуг, предоставляемых в праздничные дни.

Об этом Report сообщили в Управлении.

В обращении отмечено, что в праздничные дни центры технического осмотра в Сабунчинском и Гарадагском районах Баку будут работать круглосуточно, а регистрационно-экзаменационный отдел (РЭО) управления дорожной полиции, а также региональные РЭО и отделы техосмотра будут открыты с 09:00 до 18:00.

"Владельцы и водители транспортных средств, оценив свое свободное время и созданные возможности, могут обратиться в соответствующие структуры Главного управления государственной дорожной полиции", - говорится в сообщении.

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